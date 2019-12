Acidente em Gondomar provoca quatro feridos

Uma das pessoas que seguia no veículo caiu no rio Ferreira.

Um veículo ligeiro despistou-se em São Pedro da Cova, Gondomar e provocou quatro feridos, um dos quais caiu no rio Ferreira, tendo já sido resgatado, segundo declarações de uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto à Lusa.

O alerta para o acidente foi resgistado por volta das 15h20. "As vítimas não são graves e estão a ser assistidas no local por elementos do INEM", informou a mesma fonte.

No local estiveram 21 operacionais, apoiados por 11 viaturas dos Bombeiros Voluntários de São Pedro da Cova, INEM e GNR.