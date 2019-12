Adeptos envolvem-se em agressões perto do Estádio do Bonfim antes do jogo Vitória de Setúbal - Benfica

Vários adeptos do Vitória de Setúbal e do Benfica envolveram-se em agressões, este sábado, num café junto ao Estádio do Bonfim, onde ambas as equipas se vão confrontar esta noite. Das agressões resultou, pelo menos, um ferido ligeiro, um homem que foi agredido a soco, avançou o Jornal de Notícias.

Segundo um dos envolvidos nos desacatos, um dos adeptos chegou a empunhou uma arma, no entanto, não foi possivél averiguar se se tratava de uma arma de fogo.

Quando as autoridades chegaram ao local, os envolvidos nas agressões já tinham abandonado o local, logo não ocorreram detenções.