Câmara de Coimbra pede evacuação entre Bencanta e Ameal

A Câmara de Coimbra lançou hoje um alerta às populações localizadas entre Bencanta e Ameal, na margem esquerda junto ao rio Mondego, que se preparem para abandonar as suas casas, devido ao mau tempo sentido na região.

"Informa-se que a Proteção Civil Municipal está a solicitar à população das povoações de Bencanta; Espadaneira; Pé de Cão; Casais do Campo; Carregais; Taveiro; Ribeira de Frades; Vila Pouca do Campo; e Ameal (indicativamente entre a Linha Ferroviária do Norte e o Rio Mondego) a acondicionar algum material, acautelar os seus bens e a preparar a evacuação", refere uma nota enviada à agência Lusa.

Segundo a informação transmitida pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) à Proteção Civil Municipal "o caudal do Rio Mondego, que atualmente está com 2125 m3/s no Açude-Ponte, irá intensificar nas próximas horas, existindo gravidade extrema de cheias e inundações nesta área geográfica", pode ler-se no comunicado.

De modo a garantir a segurança da população, no local, estão equipas de bombeiros sapadores e voluntários, polícia municipal, Guarda Nacional Republicana, Polícia de Segurança Pública e Cruz Vermelha Portuguesa, entre outros funcionários municipais.

Em caso de necessidade, as pessoas podem dirigir-se para os seguintes locais de segurança: Pavilhão EB 2.3 de Taveiro, Rua Barqueira, Taveiro; Pavilhão Gimnodesportivo d'O Vigor da Mocidade; Pavilhão E.B. 2.3 Inês de Castro, junto ao Instituto do Sangue.