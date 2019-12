Marcelo Rebelo de Sousa vai condecorar Jorge Jesus

Depois da derrota do Flamengo, no Mundial de Clubes, contra o Liverpool, boas notícias chegam para Jorge Jesus.

Depois da derrota do Flamengo, no Mundial de Clubes, contra o Liverpool, boas notícias chegam para Jorge Jesus. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, decidiu condecorar o técnico português com a Ordem do Infante D. Henrique, informou este sábado a Presidência da República no seu site oficial, minutos depois da derrota da equipa brasileira.

Jorge Jesus vai ser condecorado "pelo prestígio que o seu trabalho como treinador lhe granjeou, bem como a Portugal" pode ler-se no comunicado emitidoor. "Jorge Jesus é assim agraciado, como o foram no passado outros treinadores portugueses de grande destaque e, nomeadamente, que também ganharam grandes títulos internacionais", conclui a nota.