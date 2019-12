Vitória de Setúbal empata nos últimos minutos e elimina Benfica da competição pela Taça da Liga

O Benfica e o Vitória de Setúbal empataram, este sábado, no último jogo da fase de grupos da Taça da Liga, o que elimina o clube das águias do final four do campeonato.

Depois de uma primeira parte calma, em que o marcador pontuava 0-0, o Benfica tomou as rédeas do jogo.Raúl de Tomás e Jota marcaram pelos encarnados, no entanto, quase no final da parte, Guedes saiu do banco e alcançou o empate, marcando dois golos, aos 83 e aos 90+2 minutos, deixando todos surpreendidos.

Para passar à próxima fase, os encarnados tinham de vencer os sadinos e o Vitória de Guimarães e o Covilhã tinham de empatar, ou então os serranos tinham de ganhar por um número mais baixo ao de uma eventual vitória do Benfica. O Vitória de Guimarães acabou por vencer a partida por 3-0, passando à final four da Taça da Liga.