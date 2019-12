Bárbara Bandeira: "Estou com medo"

A cantora Bárbara Bandeira revelou na última sexta-feira que tem medo de um homem que a persegue há cerca de um ano.

“Venho aqui falar de um assunto que não é propriamente feliz e um assunto que me tem perturbado um bocadinho, porque comecei a juntar as peças e comecei a perceber o quão grave pode ser esta situação”, começou por dizer.

“Aconteceu uma situação com um rapaz que provavelmente tem alguma fixação. Sei que ele já esteve em psiquiatras e sinceramente está a começar a preocupar-me um bocadinho porque ele manda-me mensagens há muito tempo. Para além de pôr a sua própria vida em causa, ele foi um bocado agressivo e um bocado instável quando me viu, o que causa uma situação muito desagradável”.

A cantora explicou como tudo começou, desde o momento que conheceu o homem com cerca de 20 anos num concerto do pai Rui Bandeira. “Ele foi ter com o meu pai a dizer que as minhas músicas eram todas para ele, que eu tinha uma relação com ele. Mas disse de uma maneira muito séria”.

“Já bloqueei duas ou três páginas de Instagram e ele não para de criar novas contas e enviar-me mensagens que dizem que ele não vai ficar sem mim, ele prefere não estar neste mundo do que estar sem mim. E eu como já vi esta pessoa a tornar-se agressiva e descontrolada eu senti-me na obrigação de falar convosco. Estou com medo, mesmo”, disse.