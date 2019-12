A reação de Cristiano Ronaldo à provocação dos adeptos da Lazio que gritaram por Messi | Vídeo

Este domingo, a Juventus perdeu frente à Lazio de Roma a Supertaça de Itália, que se disputou em Riade, na Arábia Saudita.

Já no final do encontro, e sem esconder a frustração que estava a sentir pela derrota, Cristiano Ronaldo foi confrontado com alguns cânticos de adeptos da Lázio a favor de Messi. Uma provocação a que o português não ficou indiferente, mas com uma reação curiosa.

Nas imagens partilhadas nas redes sociais, o português surge a aprovar os cânticos a favor do argentino.