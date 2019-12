Repórter diz em direto que ganhou a lotaria: "Amanhã não vou trabalhar" | Vídeo

Uma repórter de um programa da manhã do canal espanhol TVE foi um das vencedoras da lotaria de natal espanhola El Gordo. Natalia Escudero soube em direto que tinha sido uma das contemplas do prémio e o vídeo tornou-se viral depois de a jornalista dizer que não ia trabalhar no dia seguinte.

Este domingo, a repórter estava a fazer um direto da cidade de San Vicente del Raspeig, em Alicante, quando anunciou que tinha ganho uma décima do primeiro prémio. "Amanhã não vou trabalhar. Natalia amanhã não trabalha", gritou em euforia, anunciando assim que era das 50 pessoas com a fração vencedora.

Mais tarde e já depois de o momento se tornar viral nas redes sociais a jornalista esclareceu que o prémio que ganhou corresponde apenas a uma quantia de cinco mil euros.

“A lotaria foi conhecer esta gente toda”, disse.

O El Gordo é conhecido por ser a maior lotaria do mundo ao distribuir prémios com um valor total acima dos dois mil milhões de euros. Este ano, o número vencedor foi o 26590.

Ao ser vendida em décimos, os espanhóis costumam partilhar um bilhete inteiro com várias pessoas.