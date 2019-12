Cinco condenados à morte pelo homicídio de Jamal Khashoggi

Jornalista era um conhecido crítico do governo saudita e foi assassinado no interior da embaixada saudita em Istambul.

Cinco pessoas foram esta segunda-feira condenadas à morte por um tribunal da Arábia Saudita pelo homicídio do jornalista Jamal Khashoggi.

Segundo a Sky News, outras três pessoas foram condenadas a penas de prisão de 24 anos.

Recorde-se que o homicídio ocorreu a 2 de outubro do ano passado. Jamal Khashoggi, jornalista saudita que residia nos Estados Unidos era um forte crítico da família real da Arábia Saudita. Depois de entrar no consulado saudita, em Istambul, para recolher documentos necessários se poder casar, nunca mais foi visto.

O reino saudita rejeitou de início qualquer envolvimento no assassinato do antigo conselheiro. Perante várias provas avançadas pela Turquia, foi obrigado a admitir que alguns dos seus agentes estariam envolvidos no caso e que Jamal tinha sido morto durante uma "operação fora de controlo" do Estado.

A Turquia acredita o também colunista do The Washington Post foi estrangulado e desmembrado. Os seus restos mortais nunca foram encontrados.