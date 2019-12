Jovem que estava desaparecido há mais de dois anos encontrado em casa de pedófilo

A polícia alemã encontrou, esta sexta-feira, um jovem de 15 anos que estava desaparecido desde 2017, no âmbito de uma investigação de combate à pornografia infantil. O jovem estava escondido dentro do armário de um apartamento de um suspeito de distribuir pornografia infantil.

Segundo a imprensa local, a equipa da polícia invadiu a casa de Lars H., de 44 anos, na cidade de de Recklinghausen, na zona oeste da Alemanha. O objetivo era encontrar vários aparelhos de armazenamento de dados. No entanto, no meio do apartamento, que estava cheio de sacos do lixo com fraldas usadas e onde pairava um cheiro a urina intenso, as autoridades acabaram por encontrar Marvin, ainda com a mesma roupa com que tinha desaparecido há dois anos.

O apartamento do suspeito localizava-se a cerca de oito quilómetros do local de onde Marvin tinha desaparecido a 11 de junho de 2017. Na altura com 13 anos, o rapaz tinha saído para ir ter com amigos e nunca mais foi visto.

"Os agentes da Polícia encontraram um rapaz num armário. A investigação revelou que se tratava de um jovem de 15 anos que estava desaparecido há muito tempo", anunciou, em comunicado, a polícia local.

O jovem foi encaminhado para o hospital e agora encontra-se sob proteção da polícia. Durante os 10 minutos que pôde reencontrar com a mãe, Marvin disse que esteve trancado durante dois anos e meio “sem conseguir respirar ar frasco”, de acordo com Daily Mail.

No comunicado, a policia disse que não tinham visto nenhum indício de que o jovem tinha sido mantido em cativeiro contra a sua vontade. Algo que a mãe contestou, alegando que o jovem terá sido “manipulado”.

O pai do suspeito, de 77 anos também foi detido. No entanto, apenas Lars H. vai permanecer preso.