Mulher usa cabelo com quase dois metros de comprimento: "A verdadeira beleza está no natural"

Já imaginou uma Rapunzel da vida real? Alena Kravchenko podia perfeitamente assumir este papel, uma vez que o seu cabelo tem quase dois metros de comprimento.

Em declarações ao jornal britânico Metro, a ucraniana, de 34 anos, contou que lava o cabelo apenas uma vez por semana, e só usa exclusivamente produtos naturais e profissionais. Para que não fique embaraçado, o cabelo é escovado duas vezes por dia e apenas corta as ponta a cada seis meses.

Foi com apenas cinco anos que Alena decidiu começar deixar crescer o cabelo, graças ao incentivo da mãe.

“Para mim, a verdadeira beleza está no natural e é por isso que o meu cabelo é tão comprido. É a manifestação do meu mundo interior, parte de mim e da minha alma. Além disso, é uma vantagem pois destaco-me das outras mulheres. Tenho a minha própria personalidade e originalidade”, afirmou, revelando ainda que as pessoas não conseguem esconder as suas emoções quando vêm o comprimento do seu cabelo.

Atualmente, Alena tem mais de 13 mil seguidores nas redes sociais, onde partilha constantemente imagens do seu cabelo.