Bárbara Guimarães internada durante três semanas após "infecção grave"

O meu silêncio recolhido, durante 3 semanas, aconteceu no hospital. Depois de terminar os tratamentos do cancro da mama surgiu uma infecção grave. Foram 3 longas semanas de vida intensa, com medos e incertezas, mas sempre com o olhar virado para a LUZ e com uma equipa extraordinária de médicos, enfermeiros, auxiliares de saúde, auxiliares da alimentação e da limpeza... Todos, sem excepção, me cuidaram e mimaram com toda a descrição e respeito. Voltei a casa nesta véspera de Natal e por isso partilho com todos não só o meu mais profundo agradecimento como dedico as minhas BOAS-FESTAS àqueles que permanecem nos hospitais e também aos “cuidadores” que nesta quadra aí trabalham com alegria e dedicação. O meu profundo OBRIGADA. “Se um elogio da esperança faz sentido é o de uma esperança que acerta a prova de fogo da desesperança “ Tolentino de Mendonça #hospitaldaluz #ipolisboa #saude #amor

