Homem abusou sexualmente de quatro crianças reiteradamente

Um homem, de 48 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), em cumprimento de mandado de detenção emitido pelo Ministério Público, no DIAP de Coimbra pela presumível prática, reiterada, de crimes de abuso sexual de crianças e de abuso sexual de menores dependentes.

Em comunicado a autoridade revela que as vítimas são “quatro meninas, atualmente com idades compreendidas entre os 13 e os 19 anos”. Na mesma nota, a PJ informa que “o detido aproveitou-se da relação de proximidade familiar com as vítimas para cometer os crimes”.

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.