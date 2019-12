Fernando Madureira quer "cumprir sonho de criança" e jogar no Dragão

Depois de conhecido o sorteio dos quartos-de-final da Taça de Portugal, o Canelas 2010 sabe agora que tem de vencer o Académico de Viseu para chegar às meias-finais. O grande vencedor dessa partida poderá encontrar o Varzim ou o FC Porto - um duelo que Fernando Madureira vê como “um sonho de criança”.

"Não foi o sorteio que desejávamos, mas teremos que lutar para, na sétima eliminatória, conseguirmos, jogadores do Canelas, e eu em especial, cumprir um sonho de criança, que é jogar no estádio do Dragão", afirmou o líder dos Super Dragões, depois do sorteio, que decorreu em Oeiras.

"Nas meias-finais, queremos receber o FC Porto em Canelas e defrontar o FC Porto no Dragão, que é um sonho de todos os jogadores do Canelas. Esperamos conseguir ultrapassar o Académico de Viseu. Sabemos das dificuldades que iremos encontrar. É uma equipa muito boa, mas iremos lutar com as armas que tivermos para conseguir ultrapassar o Académico e defrontar o FC Porto", rematou.