CEO da Boeing demite-se

O CEO da Boeing, Dennis A. Muilenburg apresentou a sua demissão do cargo, na sequência dos vários problemas com o 737 Max e o fracasso da missão espacial com a cápsula Starliner, este domingo.

Recorde-se que, a missão espacial fracassou após uma tentativa de voo sem tripulação a bordo e de ter falhado a acoplagem com a Estação Espacial Internacional (EEI). Acabou por aterrar num deserto no oeste dos Estados Unidos.

O cargo será ocupado pelo atual chairman David L. Calhoun, enquanto Lawrence W. Kellner assumirá o lugar de charmain.

A empresa diz que vai trabalhar com um “renovado compromisso com a total transparência”.