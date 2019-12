Saiba quais os clubes de futebol que pagam melhor

Um estudo revelou quais os clubes de futebol que melhor pagam aos seus jogadores. O Barcelona garantiu o primeiro lugar, que já ocupava em 2018, segundo o estudo Global Sports Salaries Survey (GSSS).

Em média, o clube catalão pagou cerca de 11 milhões e meio aos seus atletas. Apesar de se manter em primeiro lugar, o clube terá pago no último ano menos do que em 2018 (12,35 milhões).

Sem surpresas e com seis Bolas de Ouro na sua carreira, Lionel Messi é o jogador mais bem pago, com cerca de 58,30 milhões de euros, valor no qual estão incluídos os direitos de imagem e honorários - um valor que acentua de forma vincada o desvio padrão em relação à média verificada.

Em segundo lugar aparece o real Madrid, que também manteve o seu posto lugar em relação ao ano passado, e, a fechar o pódio aparece a Juventus – que em 2018 estava em 9.º lugar. Não só a aquisição de Cristiano Ronaldo teve impacto nesta subida, mas também a “assinatura com outros jogadores de custo», segundo detalha o relatório.

Conheça aqui a lista completa:

1.º - Barcelona

2.º - Real Madrid

3.º - Juventus

4.º - Paris Saint-Germain

5.º - Manchester City

6.º - Bayern Munique

7.º - Manchester United

8.º - Atlético Madrid

9.º - Liverpool

10.º - Arsenal