Detido homem que apontou metralhadora a PSP em julho

A PSP deteve três homens, entre os 25 e os 32 anos, no âmbito de uma investigação por tráfico de estupefacientes e posse de arma proibida. Um dos detidos era procurado desde julho, depois de ter ameaçado uma equipa de investigadores da Esquadra de Investigação Criminal com uma metralhadora e ter fugido, de seguida.

Segundo uma fonte policial, citada pela agência Lusa, o suspeito "foi agora localizado na sua casa e acabou detido, sem que tenha oferecido resistência, na sequência de uma intervenção tática feita pelo Grupo de Operações Especiais (GOE) da Unidade Especial de Polícia da PSP".

Os três homens foram presentes a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial da Amadora e depois deles terão, segundo a mesma fonte, ficado sujeitos à “medida de coação de prisão preventiva e outro a medida não privativa de liberdade”.

Foram apreendidos diversos estupefacientes e cerca de seis mil euros numa operação que “ompreendeu a execução de várias buscas domiciliárias no Bairro Alto, Cova da Moura, Amadora, e o cumprimento de um mandado de detenção”.

Recorde-se que a PSP dirigiu-se à casa do respetivo homem e segundo a mesma fonte policial, "quando a polícia lhe bateu à porta, o homem pegou numa metralhadora e saiu por uma janela, fugindo pelos telhados. Levava consigo, além da arma já carregada, mais um saco de munições. Mas, ao saltar de um telhado para outro, deixou cair a metralhadora e já não teve oportunidade de a recuperar porque a polícia já estava a chegar a ela e recuperou-a”. Após este episódio foi montada uma vigilância à casa, onde dois cúmplices se dirigiram para “"eliminar as provas do tráfico de droga" e acabaram por ficar sujeitos a apresentações todos os dias à PSP.