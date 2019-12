Esta segunda-feira, Alexandra Solnado, escritora e terapeuta, marcou presença no programa A Tarde é Sua, da TVI.

À conversa com Fátima Lopes, Alexandra recordou o seu percurso até encontrar a felicidade e acabou por recordar um dos momentos mais difíceis da sua vida, relacionado com a sua filha, a atriz Joana Solnado que, aos 14 anos, sofreu uma doença que a deixou em morte clínica.

"Quando vi a minha filha Joana em morte clínica questionei tudo", lembrou, garantindo depois que foi naquele momento que descobriu o poder da energia.

"A vida teve de me dar a morte clínica da minha filha", considerou.

Durante o programa, Joana Solnado acabou por surpreender a mãe num vídeo.

“Mãe, mãe, mãe da minha vida, mulher da minha vida, mulher mais inspiradora que eu conheci, mulher que me inspira todos os dias. Inspiras-me com a tua história, com a tua garra, por seres tão guerreira da luz, por seres tu”, disse.