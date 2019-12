Carro da PSP vandalizado depois de denúncia de excesso de ruído em bairro de Elvas

Uma viatura da Polícia de Segurança Pública (PSP) de Elvas foi vandalizada, na noite desta segunda-feira, depois de a força de segurança ser chamada ao Bairro de São Pedro devido ao excesso de ruído.

Segundo a notícia avançada pela Rádio Elvas, a PSP foi chamada ao local durante a noite. No entanto, enquanto os agentes tentavam terminar com o excesso de ruído de alguns moradores, a viatura acabou por ser vandalizada, com vários riscos e pneus furados.

A Rádio Elvas entrou em contacto com a PSP, que não se manifestou disponível para esclarecer o sucedido.