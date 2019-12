Localizado corpo de homem desaparecido em Castro Daire

O corpo de um homem que desapareceu, na passada quinta-feira, no Rio Paiva, em Castro Daire foi localizado, esta quarta-feira, a notícia foi avançada pela SIC Notícias e confirmada à agência Lusa por fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu.

"O corpo já foi identificado e confirma-se que era do senhor que estava a operar uma máquina e que estava desaparecido", referiu a mesma fonte.



O corpo foi encontrado esta terça-feira, às 12h48, no rio Paiva, em Castro Daire, a uma distância de quatro a cinco quilómetros do local onde um condutor tinha desaparecido. Recorde-se que o homem estava a operar uma retroescavadora, que acabou por cair ao rio Paiva, na Estrada Nacional 2, na sequência de um aluimento de terras.

A retroescavadora acabou por ser localizada na segunda-feira. Já esta terça-feira, graças à descida do caudal do rio, os mergulhadores conseguiram procurar dento do veículo e acabaram por localizar o corpo do homem.

Notícia atualizada pelas 15h15