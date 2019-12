Carolina Loureiro assume relação na noite de Natal

Depois de vários rumores, Carolina Loureiro parece ter assumido a sua relação com o cantor brasileiro Vitor Kley, através das rede sociais, partilhando pela primeira vez uma fotografia ao lado do cantor na noite de terça-feira.

Ao que tudo aparenta, a atriz portuguesa passou a época natalícia com o cantor do hit "Sol", no Brasil. A publicação já gerou milhares de gostos e comentários, na sua maioria a apoiar a relação de Loureiro com Kley e a desejar felicidades ao casal.