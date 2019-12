Alexa Devni, ex-concorrente dos Ídolos, passa natal nas ruas do Porto

Alexa Devni, a transexual que participou no programa Ídolos, foi despejada e está a passar o Natal nas ruas do Porto, juntamente com o namorado, avançou o Correio da Manhã.

A jovem está a viver na rua, desde o passado dia 15. Segundo as declarações de Alexa, esta foi despedida por ser transexual e o seu namorado perdeu o emprego devido a ser época natalícia. Os dois ao estarem desempregados viram-se impossibilitados em pagar a renda e acabaram por ser despejados.



"Os dias têm sido péssimos", afirmou Alexa, que diz que tem dormido "debaixo de prédios, onde não chova". O casal afirma que já foram pedir ajuda à Segurança Social, no entanto, apenas receberam 60 euros, o que não chega para pagar a renda de um quarto.

Questionados sobre como veem agora o futuro, o casal diz que este é "incerto" e lançam um apelo aos portugueses. "Gostava de pedir a todos os portugueses que tivessem um bocadinho mão e consciência para nos ajudarem com comida ou algum sítio para dormir. Nós já não pedimos muito. Só queríamos passar um Natal em condições", disse a jovem.

Recorde-se que Alexa Devni participou nos ídolos em 2015, quando ainda era um rapaz. Daniel Rebelo foi gozado no programa devido ao tamanho das suas orelhas e ficou conhecido entre a população portuguesa.



Os comentários dos júris do programa e a vida da jovem não foram fáceis. Acabou por sofrer de bullying, enfrentou uma depressão e teve de lidar com o desgosto da morte da avó. Aos 21 decidiu então mudar de sexo e apesar de ainda não se ter submetido à operação - está em lista de espera - está a fazer tratamentos hormonais que já alteraram algumas partes do seu corpo, como o seu peito e as as suas curvas.



