Força Aérea transporta recém-nascido dos Açores para o Continente na véspera de Natal

Em época natalícia, a Força Aérea foi responsável pelo salvamento de um recém-nascido e de um idoso. No dia 24 de dezembro, a Esquadra 504 - Linces transportou um bebé que necessitava de receber assistência médica urgente, dos Açores para o Continente, segundo a Lusa. A tripulação foi ativada às 13h05 e aterrou em Lisboa pelas 22h15.

Depois de aterrar, o recém-nascido foi transportado para uma unidade hospitalar, acompanhado por uma equipa médica.

Também no dia 25, a Esquadra 751 - Pumas resgatou um idoso de 83 anos do navio "Magellan", localizado a cerca de 190 km a Sudoeste do Montijo. Tal como ao recém-nascido foi levado para um hospital para receber assistência médica.