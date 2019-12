Autora da música da série Friends morreu vítima de ataque cardíaco

Alle Willis, conhecida pela autoria da música da série Friends, I'll be There for You, interpretada pelos The Rembrandts, morreu esta terça-feira, aos 72 anos, vítima de um ataque cardíaco, avança o The Guardian.

Ao longo da sua carreira, a artista norte-americana escreveu várias músicas de sucesso internacional e conquistou dois prémios Grammy. Em 1986, foi galardoada pela banda sonora do filme 'O Caça-Polícias' e em 2016, ganhou um Grammy com a adaptação teatral do livro 'A Cor Púrpura'.