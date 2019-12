Ângelo Rodrigues volta a fazer piada sobre infeção grave que teve na perna

Ângelo Rodrigues decidiu desejar um bom Natal aos seus seguidores... mas sem perder o seu humor característico. Mais uma vez, o ator voltou a falar da infeção grave que sofreu e que o deixou hospitalizado dois meses.

"Intrigado com a quantidade de vezes que envio este emoji [emoji de um braço forte, em sinal de força] e me respondem com este [emoji de uma perna]. Não entendi ainda. Um agradável serão de Natal a todos", escreveu o ator, na sua conta oficial de Instagram, originando muitas gargalhadas entre os seguidores, que não perderam a oportunidade de lhe desejar um bom Natal e elogiar o seu bom humor.