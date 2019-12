Mourinho volta a criticar Rudiger: "Em alguns países, como Portugal, isso acontece. Mas não na Premier League"

Depois de um polémico lance que resultou na expulsão de Son Heung-min, no encontro entre o Chelsea e o Tottenham no passado domingo, José Mourinho voltou, esta quarta-feira, a criticar Antonio Rudiger.

Recorde-se que, após o duelo, que terminou com a vitória do Chelsea, o técnico português deu a entender que Rudiger provocou a expulsão de Son Heung-min. Citado pelo jornal britânico Mirror, Mourinho voltou agora a relembrar que não há espaço para o comportamento do defesa do Chelsea na Premier League e faz comparações com o campeonato português.

"Em alguns países, especialmente de cultura latina, como Portugal, Espanha e Itália, isso acontece. É uma coisa cultural, mas não na Premier League", disse-

"A partir do momento em que tentamos punir reações insignificantes de alguns jogadores e deixamos escapar outras, começamos a fazer parte disso. Foi por isso que tentei brincar com isso", acrescentou.

Já sobre o jogo desta quinta-feira, em que o Chelsea vai defrontar o Southampton, o técnico português não tem dúvidas. "Vá lá, acham que joga o próximo jogo ou que está lesionado? Eu acho que joga. Falamos sobre o Son e não falamos sobre ele", rematou.