Prepare-se para o frio, temperaturas descem esta quinta-feira

Depois do Natal, temperaturas descem.

Prepare-se para o frio, esta quinta-feira é esperada uma descida de temperatura, de acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Depois de um Natal marcado pelo sol em algumas regiões do país, o dia de hoje ficará marcado por céu nublado e

neblina ou nevoeiro matinal. Segundo IPMA, há ainda possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos a norte do

Cabo Carvoeiro até início da manhã.

A temperatura máxima vai variar entre os 22 graus, em Faro, e os 10 graus, em Bragança e Guarda. Já a temperatura mínima vai oscilar entre os 12 graus, em Faro, e os 2 graus, em Bragança.