Matou, esfolou e esquartejou cão da ex-namorada por não aceitar fim da relação

A PSP deteve um homem, de 38 anos, por ter matado, esfolado e esquartejado o cão da ex-namorada, por não aceitar o fim do relacionamento, no Montijo.

De acordo com o Correio da Manhã, os factos remonta ao passado dia 22 de dezembro. Depois de serem alertados para um caso de maus tratos a um animal, os agentes da PSP dirigiram-se à cada da ex-namorada do suspeito e depararam-se com o cenário do crime.

O homem foi imediatamente detido pela PSP. Segundo o mesmo jornal, as autoridades apuraram que o suspeito queria mostrar à ex-namorada o ressentimento pelo fim da relação.

O suspeito, que também está indiciado por crimes de violência doméstica contra a ex-namorada, ficou em liberdade sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência.