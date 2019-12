Bombeiros salvam presentes e árvore de Natal de família enquanto combatiam incêndio

Uma equipa de bombeiros da Flórida, nos Estados Unidos, não só conseguiu extinguir um incêndio numa casa de dois andares, como ainda salvar a árvore e os presentes de Natal da família.

A história, que tem sido notícia graças ao gesto dos bombeiros, foi partilhada na página oficial de Facebook da corporação e aconteceu no passado sábado. Os bombeiros do condado de Polk receberam o alerta para um incêndio e foram avisados de que a casa tinha sido evacuada por uma menina de 13 anos, que verificou se não havia pessoas ou animais no interior da habitação.

Durante o combate ao incêndio, os bombeiros decidiram trabalhar em sintonia para que conseguissem recuperar os presentes de Natal e evitar que fossem danificados.

As autoridades estão a investigar as causas do incêndio. A criança estava no primeiro andar quando o fogo deflagrou no segundo piso da casa.