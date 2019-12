Mourinho revela emocionado que cão da família morreu no dia de Natal | Vídeo

O Natal de José Mourinho não ficou marcado pelas melhores razões. Questionado sobre a quadra festiva, o técnico português revelou que o cão da família, Leya, morreu.

Antes do jogo do Thottenham frente ao Brighton, esta quinta-feira, Mourinho contou, visivelmente emocionado, em declarações ao Amazon Prime, a triste notícia.

"Feliz Natal, José! Como foi o teu dia de Natal?", questionaram.

"Para ser sincero, foi muito triste porque o meu cão morreu e o meu cão é a minha família. Mas temos que seguir em frente", disse o treinador.

