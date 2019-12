Um homem morreu, esta quinta-feira, depois de ser atingido por um poste que caiu na via pública, em Ucha, Barcelos.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Braga, citada pela agência Lusa, a vítima, de 60 anos, ainda foi encontrada com vida, mas viria a morrer na ambulância a caminho do hospital.

O alerta foi dado pelas 10h44.

A mesma fonte não soube dizer que tipo de poste está em causa.

A GNR tomou conta da ocorrência.