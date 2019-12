Menino de sete anos pede ao Pai Natal um "pai muito, muito, muito bom"

A carta de um menino de sete anos ao Pai Natal está a tornar-se viral e a emocionar o mundo. Blake, um rapaz norte-americano, fez um pedido emocionante para esta época: “um pai muito, muito, muito bom”.

O menor, que vive na cidade de Fort Worth, no Texas, sofreu de maus tratos por parte do progenitor. “Querido Pai Natal, tivemos de abandonar a nossa casa. O papá estava louco…”, começou por escrever. Blake fugiu de casa com a mãe, no passado dia 28 de novembro, devido aos abusos que ambos sofriam por parte do homem e agora estão abrigados num centro de acolhimento para vítimas de violência doméstica.

O menino explica na carta como tudo sucedeu: “A mãe disse que era hora de sair, e que ela nos levaria para um sítio mais seguro onde não precisamos de ter medo. Ainda estou nervoso, não quero falar com as outras crianças”.

“Vens este Natal?” perguntou Blake, na carta. “Não temos nenhuma das nossas coisas aqui. Consegues trazer alguns livros, um dicionário, uma bússola e um relógio?”, pediu. E depois, inocentemente, fez outro pedido ao Pai Natal. “Eu também quero um pai muito muito muito bom. Consegues trazer um também?”, conclui.

O texto foi partilhado na página oficial de Facebook da associação Safe Heaven e já gerou diversos donativos. “Graças aos vossos donativos, o Blake recebeu exatamente o que queria através do saco do Pai Natal”, afirmam, não deixando de alertar para as outras 117 mulheres e crianças “que precisam de abrigo nesta época festiva” e apelam à população que ajude “para ter a certeza de que elas têm um sítio seguro em que ficar durante o mês de dezembro”.