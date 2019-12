Internacional

26 de dezembro 2019

Menino de 10 anos proibido de voar vestido com t-shirt com desenho de cobra

Stevie Lucas estava a preparar-se para embarcar num voo entre a Nova Zelândia e a África do Sul, quando os seguranças do aeroporto de Joanesburgo lhe disseram que este não poderia entrar a bordo com aquela t-shirt, devido ao desenho da cobra.