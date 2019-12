Avô confunde pedido de neto e oferece Mein Kampf de Hitler em vez de jogo Minecraft no Natal

O vídeo já gerou milhares de partilhas, comentários e memes a gozar com a situação e com a reação do avó e da criança.

Um presente de um avô para um neto está a tornar-se viral nas redes sociais. No dia 24 de dezembro, na altura de trocar as prendas, o homem parecia bastante satisfeito, visto ter perguntado ao neto o que este queria receber na noite de Natal. No entanto, o homem entendeu mal o pedido do menino.

Em vez de ter comprado um dos jogos mais famosos do momento, o Minecraft, acabou por comprar o livro do ditador austríaco Adolf Hitler, Mein Kampf. O momento foi gravado pelo pai da criança. “Pai, era o Minecraft!", diz o homem ao tirar o livro das mãos do filho.

O vídeo já gerou milhares de partilhas, comentários e memes a gozar com a situação e com a reação do avó e da criança.