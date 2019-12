Vinte alegados membros do Estado Islâmico detidos em Istambul

Recorde-se que, em 2017, um ataque por parte do Estado Islâmico, numa discoteca em Istambul provocou a morte de 39 pessoas, o que levou as autoridades turcas a reforçar a segurança nesta época do ano.

Vinte alegados membros do Estado Islâmico foram detidas, esta terça e quarta-feira, em Istambul, anunciou a polícia turca, citada pelas agências internacionais, esta quinta-feira.

As forças de segurança realizaram várias ações de patrulhamento e de identificação por uma das maiores cidades do país, para garantir a segurança da população e dos turistas na altura das celebrações do Ano Novo.

Recorde-se que, em 2017, um ataque por parte do Estado Islâmico, numa discoteca em Istambul provocou a morte de 39 pessoas, o que levou as autoridades turcas a reforçar a segurança nesta época do ano.