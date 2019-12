Idoso desaparecido em serra de São Macário desde segunda-feira

Um homem de 82 anos está desaparecido desde segunda-feira na serra de São Macário, em Viseu, informou esta quinta-feira a GNR. O seu carro foi encontrado atolado, na serra e até ao momento não se sabe nada sobre o seu paradeiro.

O alerta foi lançado esta segunda-feira e as buscas iniciaram-se na terça-feira. As autoridades utilizaram um helicóptero, um drone com câmara térmica e equipas cinotécnicas na tentativa de encontrar o idoso, explica o tenente-coronel António Resende, relações públicas do Comando Territorial de Viseu da GNR.

"Não conseguimos qualquer pista. Já passaram quatro dias sobre o desaparecimento e, não havendo nenhuma pista, vamos diminuir a partir desta sexta-feira o número de efetivos, mas já sensibilizámos organizações que, por força das suas atividades, conhecem a serra, para darmos continuidade às buscas", afirmou António Resende à Lusa.

"Os escuteiros, a associação de caçadores e os moradores da região" são alguns dos membros que irão apoiar as autoridades nas buscas pelo idoso. "Não se sabe o que é que o senhor poderá ter ido fazer para a serra de São Macário, mas pode ter-se desorientado, até por causa dos cortes de estrada que aconteceram devido à tempestade Elsa", acrescentou o tenente-coronel.