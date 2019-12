Homem encontra mala com 16 mil euros, alerta autoridades e não aceita recompensa

Pouco antes da meia-noite de dia 25, um homem de 51 anos tropeçou na mochila e ao averiguar os pertences do dono da mala, com o intuito de tentar identificar o dono, encontrou os presentes e o dinheiro.

A atitude de um homem alemão está a ser partilhada nas redes sociais e elogiada não só na Alemanha mas a nível internacional. Um homem esqueceu-se da sua mochila, num parque, na cidade de Krefeld, na Alemanha. No interior, o homem de 60 anos tinha guardado vários presentes e 16 mil euros em notas.

Pouco antes da meia-noite de dia 25, um homem de 51 anos tropeçou na mochila e ao averiguar os pertences do dono da mala, com o intuito de tentar identificar o dono, encontrou os presentes e o dinheiro. Nesse momento, o homem não identificado poderia ter tomado a decisão de ficar com o dinheiro, mas não. Decidiu alertar as autoridades para a situação e foi possível localizar o dono da mochila.

"Realmente existem mesmo boas ações no Natal", escreveram as autoridades alemãs, através do Facebook, onde relataram a história.

Na Alemanha qualquer pessoa que devolva um objeto perdido pode receber uma recompensa com base no valor da descoberta. Neste caso, o homem poderia ter recebido cerca de 490 euros, no entanto, negou qualquer tipo de recompensa visto ser "época de Natal".