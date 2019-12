Bruno de Carvalho revela que o seu carro foi assaltado e o telemóvel cortado

Um final de ano com pouca sorte para Bruno de Carvalho.

Bruno de Carvalho utilizou as redes sociais para partilhar com os seus seguidores que está a ter um final de ano atribulado. O ex-presidente do Sporting revelou que nos últimos dias, entre muitos outros acontecimentos, o seu carro foi assaltado e o número de telemóvel cortado.

Mas a publicação do antigo dirigente leonino não fica por aqui. Bruno de Carvalho fala ainda num “julgamento de fantasia” para se referir ao julgamento referente à invasão à academia de Alcochete, e conta ainda que foi obrigado a assistir a uma edição de Natal do programa Preço Certo, da RTP, em que participou Luís Filipe Vieira, Toni, Costinha, Paulo Futre e Jorge Amaral.

"Fim de ano perfeito... um julgamento de fantasia; assaltaram-me o carro, o seguro não cobre furtos nem vandalismo; depois de feito o pagamento a NOS engana-se e corta o número do Iphone; o Samsung avaria na noite de Natal e... obrigaram-me a ver o Preço Certo de Natal!!!", escreveu no Instagram.