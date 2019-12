Vacinas contra meningite B, rotavírus e HPV para rapazes no Programa Nacional de Vacinação em outubro

A Direção-Geral da Saúde anunciou, esta sexta-feira, a entrada no Plano Nacional de Vacinação das vacinas contra a meningite B, para crianças, a HPV para rapazes e o Rotavírus para grupos de risco, já a partir de outubro de 2020.

Em conferência de imprensa, Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, e António Sales, secretário de Estado da Saúde, fizeram o anúncio.

A vacina contra a meningite B vai abranger as crianças nascidas em 2019 e até aos cinco anos de idade.

A vacina do HPV, que já abrangia raparigas, vai agora abranger todos os rapazes, aos 10 anos, em duas doses.

Será ainda incluída a vacina do rotavírus, mas apenas para grupos de risco a definir. "A comissão técnica de vacinação considerou que não havia critérios para a sua integração no programa de forma universal. Esta vacina vai, portanto, ser integrada no Programa Nacional de Vacinação para grupos de risco", explicou Graça Freitas.

"As vacinas são um direito, um dever e também um ato de responsabilidade e são um ato de solidariedade para aquelas poucas pessoas que não se podendo vacinar são protegidas por aquilo que chamamos a imunidade de grupo", disse ainda a diretora-geral da Saúde.

As três vacinas que a Assembleia da República aprovou incluir no Programa Nacional de Vacinação em 2019 chegam em 2020.