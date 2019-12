Hulk e ex-mulher foram padrinhos de casamento da atual namorada do futebolista

Hulk, que alinhou pelo FC Porto, tem sido notícia nos últimos dias depois de confirmar que está numa relação com Camila Ângelo, uma sobrinha da sua ex-mulher, Iran Ângelo, com quem foi casado durante 12 anos. Agora, a imprensa revela que o jogador foi padrinho de casamento da namorada, em 2015, mas também que fez de tudo para terminar a relação da melhor forma e ofereceu à ex-mulher uma quantia de mais de 20 milhões de euros e dezenas de imóveis, mas Iran Ângelo não aceitou o acordo.

“A decisão de separação litigiosa aconteceu em agosto. A separação foi em julho. Hulk chamou Iran e disse que daria a ela tudo que ela tem direito. Mostrou as suas contas bancárias e transferiu para a conta dela mais de 100 milhões de reais (cerca de 20 milhões de euros). Tudo isso está documentado. Registado. E assinado. Hulk colocou na mesa os documentos de 80 imóveis que ele tem e disse para ela escolher metade. Tudo isso foi antes do início da relação do Hulk com a Camila, que começou no final de outubro. O próprio Hulk comunicou aos pais da Camila no sábado, dia 21. Foi por causa da comunicação que a Iran ficou a saber. O Hulk fez tudo com a absoluta transparência”, revelou a assessoria do jogador, de acordo com o colunista brasileiro Leo Dias, que tem acompanhado o caso.

No entanto, Iran Ângelo não aceitou o acordo e preferiu uma separação na Justiça. Segundo o colunista, Hulk e Iran só falam através de advogados e as notícias na imprensa brasileira dizem que a mulher estaria a dificultar a visita do futebolista aos três filhos Ian, Tiago e Alice. Contudo, o convívio entre pais e filhos foi determinado pelo tribunal.

Mas as notícias não ficam por aqui, uma vez que Leo Dias revela ainda que Camila Ângelo, a atual namorada do jogador, casou em 2015 e Hulk e a ex-mulher foram padrinhos de casamento da advogada.