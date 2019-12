Jorge Jesus recorda passagem pelo Sporting

Jorge Jesus recordou, esta quinta-feira, os tempos em que era jogador no Sporting. Numa altura em que o julgamento do caso Alcochete decorre, o técnico do Flamengo decidiu partilhar uma fotografia, no Instagram, da altura em que estava no Sporting “ainda sem cabelos brancos”.

«Recordação da época em que fui jogador do Sporting e ainda sem cabelos brancos», pode ler-se na legenda de uma fotografia tirada entre 1973 e 1976, quando jogou no clube leonino.