Três estrangeiros detidos no Aeroporto de Lisboa devido a documentação falsificada

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras deteve, esta sexta-feira, três cidadãos estrangeiros que tinham em sua posse documentação falsificada. Dois viajavam em voos separados, para Toronto, no Canadá, e um deles para Manchester, no Reino Unido.

Em comunicado, o SEF esclareceu que um deles foi detetado no controlo do voo, na posse de um bilhete de identidade, passaporte e carta de condução, alegadamente emitidos em Itália, mas falsos.

Num outro voo com o mesmo destino, foi detetado outro cidadão com um passaporte emitido pelo Canadá, com a página biográfica substituída e uma carta de condução contrafeita.

O terceiro cidadão, com destino a Manchester no Reino Unido, foi detetado na posse de um bilhete de identidade, emitido por Itália, cuja fotografia tinha sido trocada.