Baloiço da Serra da Boneca que atraiu milhares de visitantes vai ser retirado

O baloiço que atraiu milhares de visitantes à Serra da Boneca, em Penafiel, nos últimos meses, vai ser retirado nos próximos dias, anunciou a Junta de Freguesia de Sebolido, segundo o Jornal de Notícias. Através das redes sociais, especialmente do Instagram, é possível ver milhares de publicações de pessoas sentadas no baloiço a apreciar a vista da serra.

O elevado número de visitas obrigou a Junta de Freguesia a tomar esta medida “por questões de segurança”, explica o presidente da junta, Fábio Correia, que afirma que a decisão de mudar o baloiço foi tomada em conjunto com a empresa responsável pela instalação e manutenção do equipamento eólico da serra.

Muitos dos carros dos visitantes impediam o acesso às eólicas do parque, o que complicava o trabalho da empresa e colocava a segurança dos visitantes em risco. “A natureza é para ser explorada a pé e não de carro", afirma Fábio Correia, deixando a promessa de que o baloiço irá ser instalado no início do próximo ano, numa paisagem idêntica à anterior e com acessos próprios de forma a garantir a segurança da população.

Além desta decisão, o autarca adianta que o grupo de jovens de Sebolido e a junta estão a pensar em mais atrações para instalar na Serra da Boneca, não revelando mais detalhes.