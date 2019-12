Homem que agrediu ex-mulher durante cinco horas com corda fica em liberdade

Um homem de 32 anos foi detido, esta quinta-feira, por violência doméstica, no concelho de Sines, em Setúbal. Depois de terem recebido uma denúncia, as autoridades dirigiram-se à residência da ex-companheira do agressor e encontraram-na no exterior da habitação, sendo que o homem se encontrava ainda no interior.

Através de um comunicado, o Comando Territorial de Setúbal da GNR explicou que a vítima sofreu “múltiplas agressões, algumas com recurso a uma corda, durante cerca de cinco horas no interior da sua residência, ficando com inúmeras marcas no rosto e no restante corpo". Além das agressões físicas, a mulher “"foi ainda coagida psicologicamente e impedida de pedir auxílio ou de fugir do agressor".

A vítima de 43 anos foi transportada para uma unidade hospitalar para receber tratamento médico e o homem foi detido e presente ao Tribunal Judicial do Santiago do Cacém, ficando sujeito a medida de coação de proibição de aproximação da vítima, controlado através de pulseira eletrónica.