Menino de cinco anos desaparecido desde o dia de Natal encontrado morto em lagoa

Um menino de cinco anos, que estava desaparecido desde o dia de Natal, foi encontrado morto numa lagoa, em Six Lakes, no estado norte-americano do Michigan, esta quinta-feira, perto da casa da sua avó, local onde tinha sido visto pela última vez.

Beau Belson, que sofria de autismo, estava a brincar ao ar livre, quando deixou de ser visto pelos familiares que o acompanhavam. Centenas de pessoas reuniram-se na esperança de encontrar o menino com vida, no entanto, a história não teve um final feliz para a comunidade.

As autoridades acreditam que Beau tenha caído à água e se tenha afogado, afastando um cenário de crime, no entanto afirmam que irão tentar averiguar melhor os factos, afirmou o polícia David Cope à CNN.