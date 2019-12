Número de novos pensionistas quase triplicou no mês de novembro

Já o valor médio da reforma caiu 39%, passando a ser de 764,40 euros mensais brutos, menos 38,8% comparando com o mesmo mês do ano passado, em que a pensão média era de 1.248,4 euros.

O número de novos pensionistas de velhice da função pública quase triplicou no mês de novembro, tendo atingido os 2.057, avançou a Direção-Geral do Orçamento (DGO). Este crescimento ocorre um mês após a entrada em vigor da nova legislação acerca das reformas atencipadas, que acabaram com o fator de sustentabilidade (que corta quase 15% do valor da reforma) para quem aos 60 anos de idade tem pelo menos 40 anos de descontos.

Comparativamente ao ano de 2018, o número de novos pensionistas por velhice aumentou em novembro em 185,3%, sendo que no ano passado apenas 721 novos reformados estavam registados por velhice no Estado.