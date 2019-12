Marcelo Rebelo de Sousa visitou, este sábado, algumas das zonas mais afetadas pelas cheias, na semana passada, na sequência do mau tempo que se fez sentir no país. Durante a visita pelas populações ribeirinhas na zona do Baixo Mondego, juntamente com o ministro do Ambiente, o Presidente da República considerou que o mais importante agora é fazer um levantamento dos danos causados.

"É preciso fazer o levantamento dos prejuízos para ver como se avança", disse Marcelo Rebelo de Sousa, em Montemor-o-Velho, Coimbra, elogiando ainda a "capacidade de resistência" das populações afetadas.

Já depois da visita à vila de Montemor-o-velho, o chefe de Estado passou por Ereira. "Houve quem vivesse as cheias de 70, 80, princípio de 2001, cada um contou a sua experiência", disse Marcelo.

"Há coisas que é preciso fazer rápido e rápido é dois, três meses porque o inverno ainda está longe do fim. Há aqui um grande acordo sobre o que é preciso fazer e há uma grande força de vontade da população", considerou.

O Presidente da República realçou ainda o cenário ao “vivo”. "Só vendo é que se tem a noção exata daquilo que pela televisão já impressiona muito, mas que é diferente quando se vê, passados tantos dias", rematou.