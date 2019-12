2020: Marcelo anuncia recandidatura

O Presidente da República prometeu que ia clarificar a sua posição quanto a uma recandidatura presidencial até outubro de 2020, mas a verdade é que Marcelo Rebelo de Sousa já foi dando pistas que apontam para mais um mandato em Belém.

Em outubro de 2018, durante a Web Summit, fez um comentário que classificou como «humor anglo-saxónico», mas que deixou muitos com a pulga atrás da orelha: «Não dormi muito, como é habitual. E pensei: há alguma vantagem adicional para a minha vida de ter dez anos da Web Summit em Portugal? E eu disse: bom, há algo que pode tornar-se um efeito colateral, não necessariamente muito positivo, que é ter a responsabilidade de me candidatar novamente à Presidência».

Em janeiro deste ano, durante as Jornadas Mundiais da Juventude, no Panamá, disse que a recandidatura dependeria do seu estado de saúde. E acrescentou: «Saio daqui com uma grande vontade de, se Deus me der saúde e se eu achar que sou a melhor hipótese para Portugal, me recandidatar».

A questão da saúde voltou a surgir em outubro, no programa Alta Definição, da SIC, quando revelou que tinha um problema cardíaco e que iria fazer um cateterismo. «É evidente que, antes de me recandidatar, com este estilo de presidência próxima também fisicamente, terei de fazer exames», afirmou. Marcelo foi operado nesse mês e a recuperação foi rápida. O que só confirma a recandidatura do Presidente mais popular de sempre.