António Raminhos brinca com viagem de Cristina Ferreira às Maldivas | Vídeo

Humorista não resistiu e brincou com viagem da apresentadora.

António Raminhos utilizou as redes sociais, este sábado, para brincar com Cristina Ferreira, que se encontra de férias nas Maldivas.

A apresentadora tem partilhado com os fãs várias imagens da sua estadia e o humorista aproveitou a oportunidade para gravar um vídeo, que partilhou no Instagram.

Raminhos surge nas imagens a dizer que está nas Maldivas, tal como Cristina Ferreira. No entanto, a filha mais velha do humorista aproveita para revelar que na verdade estão no Algarve e desafia o pai. "Então se é Maldivas pula na piscina que está muito calor”.

O humorista acaba por mergulhar na piscina, em pleno inverno.

Veja o vídeo.