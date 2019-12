Zac Efron é internado após emergência que o deixou entre "a vida e a morte"

Zac Efron esteve hospitalizado depois de uma emergência médica o ter deixado "entre a vida e a morte". O ator teve que ser transportado desde Papua-Nova Guiné, onde se encontrava a gravar um reality show, até à Austrália, onde ficou hospitalizado.

Segundo o jornal de The Mirror, o ator terá contraído "uma espécie de tifoide ou uma infeção bacteriana do mesmo género" enquanto grava o seu novo reality show, que vai estrear na plataforma Quibi a 6 de abril do próximo ano, nos Estados Unidos.

Ainda segundo o Sunday Telegraph, o ator estaria já "estável" quando deu entrada no hospital australiano, onde ficou durante uma semana.

O programa Killing Zac Efron está a ser produzido pelo próprio ator e é uma espécie de programa de sobrevivência, onde este vai ficar durante 21 dias na selva, com apenas o necessário para sobreviver. Ainda antes das gravações terem começado, Zac terá dito que costuma "crescer em circunstâncias extremas e procurar oportunidades que o desafiem todos os dias".